Recibirá Tamaulipas a 400 mil paisanos

Seis mil servidores públicos están recibiendo capacitación contra el delito de extorsión, ante la llegada de 400 mil paisanos que entrarán por la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos.

El director del Instituto Tamaulipeco del Migrante (ITM), Juan José Rodríguez Alvarado, explicó que ante la llegada del periodo decembrino, cuando incrementa el flujo de connacionales que ingresan o transitan por se reforzó la estrategia de prevención y puso en marcha una capacitación masiva para evitar extorsiones, abusos o actos de corrupción en contra de los paisanos.

Este dispositivo forma parte del Operativo Paisano 2025, que se aplicará en carreteras, módulos de atención, cruces fronterizos y puntos de verificación.

"El paisano regresa a casa con ilusión y esfuerzo, y el Estado tiene la obligación de cuidarlo en cada kilómetro de su trayecto", dijo.

La prioridad es garantizar un trayecto seguro para las familias migrantes, quienes cada año emprenden el viaje desde Estados Unidos hacia sus comunidades de origen en México.

Se está capacitando al personal para evitar abusos, pero también para atender a posibles víctimas del delito de extorsión.

Este proceso de entrenamiento abarca dependencias de seguridad, fiscalización, transporte y atención ciudadana, buscando que ningún funcionario desconozca los lineamientos y que exista tolerancia cero frente a cualquier conducta que perjudique al visitante.

Señaló que el reto es grande por el volumen de viajeros y añadió que "la capacitación ayuda a que todos sepan qué hacer y también qué no hacer, porque la confianza del paisano se gana con hechos".

Rodríguez Alvarado detalló que la capacitación incluye protocolos de actuación, trato digno, identificación de riesgos, registro transparente de inspecciones y mecanismos de denuncia inmediata.

"Evitar una extorsión es tan importante como evitar un accidente".

El estado habilitará también líneas directas de atención y módulos informativos para orientar a las familias migrantes sobre trámites, documentación y medidas de seguridad.