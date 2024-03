Ningún candidato ha solicitado custodia; ´todos están seguros´

Cd. Victoria, Tam.- Ningún candidato o aspirante a un cargo de elección popular ha solicitado custodia para realizar su campaña y recorridos por Tamaulipas, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García.

Y de acuerdo con los reportes que se presentan en las mesas de la construcción de paz, no se han presentado casos de candidatos agredidos por células delictivas con lo que determina que las personas que buscan un cargo de elección están seguras.





NINGUNA AGRESIÓN

"Afortunadamente no hemos tenido ninguna agresión si quiera, esperamos seguir en esas condiciones. Ahorita ninguno (ha solicitado protección) reitero hay un protocolo para eso", dijo.

Lo anterior, luego que en el estado de Guerrero se registró el asesinato de Alfredo González Díaz aspirante a la presidencia municipal de Atoyac por el Partido del Trabajo (PT), quien fue atacado a balazos cuando transitaba por una de las principales avenidas de dicho municipio.

En Tamaulipas, el domicilio de la aspirante a la alcaldía de Jiménez por el Partido Verde Corina Esther Garza Arreola fue agredido a balazos por civiles armados, sin que se registraran personas lesionadas. Por este motivo, el secretario de SSP minimizó que se tratara de un atentado porque no hubo personas heridas o fallecidas, y se cataloga como una agresión a un inmueble.

"No fue una agresión, no hubo ninguna persona agredida, fue un ataque a una instalación en la que no había nadie, entonces no pasó nada".

En ese tenor, insistió que los candidatos y aspirantes en Tamaulipas están seguros, y en caso de solicitar protección para realizar campañas se activarán los protocolos que establece el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam).

"Hay un protocolo que se establece por el Instituto Nacional Electoral, y el Ietam y a eso nos habremos de apegar. Ya hubo reuniones de coordinación con ellos, con autoridades federales, y todo está listo. El proceso ya inició, ya hay bodega, ya hay material técnico y esperemos a que lleguen las boletas, la distribución, todo está previsto".





ENTRAN IGLESIAS A PACIFICACIÓN

En el estado de Guerrero la iglesia ha pactado con el crimen frenar la paz ante la inacción del Gobierno Federal para frenar la violencia en diferentes municipios. En Tamaulipas, el secretario de Seguridad dijo que hay la intervención de diferentes iglesias para llegar a la pacificación.

"Creo que en Tamaulipas hay una intervención de diferentes iglesias, tenemos gente que nos visita en los penales, gente que acude a los mismos complejos de seguridad y tenemos gente que está en contacto con toda la sociedad. Entonces no hay una definición específica hacia alguna iglesia porque todos estamos participando".