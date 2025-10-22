Candidatos en Morena, a través de encuestas

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján , advirtió que quienes aspiren a un cargo de elección popular en 2027 o 2028 deberán pasar por filtros claros : las encuestas, el trabajo en las bases y el respeto al reglamento interno.

"Quien crea que el proyecto es él o ella y no el movimiento, ahí están el PAN o el PRI", subrayó. Durante su visita a Tamaulipas, Alcalde aseguró que la creación de los 2007 comités seccionales fortalecerá al partido y blindará al movimiento frente a intentos de fractura.

Estos comités, dijo, permitirán que la militancia cuide la estructura territorial y mantenga la unidad interna.

La presidenta de Morena también abordó la reciente ruptura con el Partido Verde Ecologista, tras las diferencias surgidas en Reynosa. Pidió esperar los tiempos electorales para definir si habrá alianza, aunque adelantó: "En su momento propondré que nos juntemos".

Al referirse a los aspirantes a puestos públicos, Alcalde señaló que tienen derecho a levantar la mano, pero deben respetar la ley electoral y responder con trabajo a la ciudadanía.

"Hay que estar abajo, todos los días. Se quiera o no disputar una responsabilidad, la gente es la prioridad", enfatizó.

Previo a la Asamblea Estatal de Morena en la capital, Alcalde destacó que el partido vive una etapa de unidad y organización, aunque advirtió que no se permitirán simulaciones ni prácticas del pasado.

"Ya no hay tapados. Morena es un movimiento plural, con reglas claras y democracia interna", sostuvo.

DIFERENCIAS ENTRE GRUPOS POLÍTICOS

Sin embargo sobre las diferencias y enfrentamientos qué hay entre grupos políticos de Morena que también busca cargos en el 27 y 28 e incluso estar enfrentados con el gobierno como lo hace Carlos Peña Alcalde de Reynosa, Maki Ortiz Senadora del Verde, el Senador JR Gómez Leal expuso:

"En Tamaulipas tienen muy claro algo, tienen que trabajar abajo, pero lo más importante, más allá de cualquier aspiración que pueda tener cualquiera, está el proyecto, eso es lo más importante".

Anunció además que durante la asamblea se impulsará la campaña de afiliación y credencialización, donde Tamaulipas ya suma más de 235 mil militantes, así como la integración completa de los comités seccionales. Como parte de su agenda, presentó el Plan Municipalista, que busca fortalecer los más de 800 ayuntamientos gobernados por Morena.

Cada alcalde deberá destinar un día a escuchar directamente a la ciudadanía y atender servicios básicos como bacheo, alumbrado, drenaje y recolección de basura. "No hay control sobre órganos electorales"

En conferencia de prensa, Alcalde rechazó que el gobierno federal pretenda controlar los órganos electorales, calificando esas versiones como una "mentira más de la derecha".



