Demandan a morenistas no adelantarse a juicios

En medio de la tensión generada por la cancelación de visas a funcionarios y servidores públicos de Morena por parte del gobierno de Estados Unidos, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, hizo un llamado a sus compañeros de bancada para conducirse con serenidad y mesura ante las acusaciones que los vinculan con el crimen organizado o con el llamado huachicol fiscal.

"Hay que tener la cabeza fría y ecuanimidad", sostuvo el legislador federal a su llegada al Polyforum de Ciudad Victoria, donde asistió a la toma de protesta de los nuevos jueves y magistrados Poder Judicial del Estado.

El caso más reciente es el del diputado federal por Matamoros, Mario López Hernández, conocido como "La Borrega", a quien autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza retuvieron por más de 13 horas en Brownsville, Texas, durante el fin de semana, además de cancelarle su visa.

Este caso trajo de nuevo los señalamientos de presuntos nexos con grupos delictivos e investigaciones por el gobierno de Donald Trump en contra de funcionarios presuntamente implicados en ilícitos.

Sobre esta situación, Gutiérrez Luna señaló que "hubo alguna información contradictoria en medios, qué diría yo, vamos a esperar a que el diputado aclare".

El morenista insistió en que se deben evitar juicios anticipados, pues aún no existen elementos comprobados que acrediten una acusación formal contra López Hernández.

"Puede haber circunstancias que ameriten alguna aclaración y otras que no necesariamente tengan las pruebas o los elementos para hacer referencia a alguien", explicó.

Agregó que en estos momentos lo más importante es evitar caer en especulaciones, ya que "una actitud de prudencia puede evitar afirmaciones que hasta el momento no tienen un sustento probado".

Aunque aclaró que todavía no ha tenido contacto personal con el exalcalde de Matamoros, adelantó que espera reunirse con él en los próximos días para conocer su versión de los hechos.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados también defendió el comunicado emitido por la oficina del legislador López Hernández, en el que se utilizó el membrete oficial de San Lázaro para fijar postura sobre el incidente en Texas.

"Él es diputado y al serlo pertenece a un órgano y puede utilizar el logotipo, que es un logotipo cruzado para todas y todos", precisó.

Por último , refirió que la retención del legislador en las instalaciones de CBP no debe interpretarse automáticamente como un señalamiento directo por vínculos con actividades ilícitas.

"Puede tratarse de una circunstancia administrativa o de otra índole y no necesariamente de una acusación por nexos con el crimen organizado", afirmó.



