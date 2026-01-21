Apoyan con alimento a población por bajas temperaturas

Para que personas vulnerables cuenten con recursos para poder nutrirse durante esta temporada invernal, autoridades del sistema DIF Tamaulipas iniciaron la distribución de canastas alimentarias en 17 municipios de la entidad.

¿Qué incluye la distribución de canastas alimentarias?

Bajo el esquema del programa "En Contingencia, con Voluntad Hay Esperanza", el organismo tiene previsto distribuir un promedio de mil 165 apoyos a igual número de personas de las regiones norte, centro y sur de la entidad.

Refieren que con esto se busca asegurar que, en esta temporada de frío, las personas cuenten con una alimentación adecuada, es por ello que se entregan desde lácteos, productos en conserva y con alto valor nutricional.

Acciones del programa En Contingencia, con Voluntad Hay Esperanza

Señalaron que se inició con la distribución de los paquetes en las comunidades de La Peña, Altamira, San José del Llano, Estanque de los Walle, Estanque de los Eguía, La Perdida, Servando Canales, Los Compadres, Xojoltzitl, El Chamizal y La Tristeza, en el municipio de Miquihuana.

En los siguientes días habrán de continuar con las entregas en los municipios de Abasolo, Altamira, Bustamante, Casas, González, Llera, Matamoros, Méndez, Miquihuana, Ocampo, Palmillas, Reynosa, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina y Valle Hermoso, en cumplimiento de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario.

Impacto en comunidades vulnerables de Tamaulipas

Además de los alimentos, en las visitas se les brinda una plática para que los beneficiarios tengan conocimientos de cómo aprovechar los alimentos de una manera óptima.