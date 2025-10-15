Anuncian esterilización gratuita para perros y gatos en Tamaulipas

Alrededor de mil 500 esterilizaciones para perros y gatos se realizarán en Tamaulipas a través de las Jurisdicciones Sanitarias, informó el responsable del Departamento de Prevención y Control de Zoonosis, Alejandro Hernández Martínez.

El funcionario estatal mencionó que el mes de octubre es el Mes Nacional de la Esterilización Quirúrgica de Perros y Gatos, por ello se pone en marcha esta campaña para la que se adquirieron los insumos necesarios para llevar a cabo esta campaña de esterilización que tiene como meta realizar unos mil 500 procedimientos.

Dijo que fueron distribuidos los materiales a cada Distrito de Salud para el Bienestar (Jurisdicción Sanitaria) para realizar las cirugías de los animalitos, que en coordinación con la Facultad de Medicina Veterinaria, que apoyan con personal voluntario y el quirófano móvil, se llevará a cabo durante el mes de octubre y puedan solicitar este beneficio.

¿Dónde se puede solicitar?

Explicó que quienes quieran llevar a sus mascotas a la campaña de esterilización, deben acudir a los Distritos de Salud, o Jurisdicciones Sanitarias, que se ubican en las principales ciudades del estado donde se anotan en una lista.

"En ocasiones tenemos mucha demanda para este procedimiento y se nos terminan los insumos, pero en este mes se tienen programados unos mil 500 procedimientos y para ello pueden acudir a estas unidades, en donde se hace una lista y se proporcionan los datos del animalito para programarlos, además se les otorgan los medicamentos y el mismo día se los pueden llevar a sus casas", mencionó Hernández Martínez.

¿Cuáles son los requisitos para la esterilización?

Entre los requisitos para la cirugía, destaca que estén libres de garrapatas y pulgas, que no tengan anemia y que no hayan estado enfermos anterior a la cirugía, ya que se realiza un análisis de sangre para verificar su salud y que no corran riesgo durante y después del procedimiento quirúrgico.

Informó que en lo que va del año, se han realizado 3 mil 558 esterilizaciones de mascotas en todo el estado. Reiteró que esterilizar es un acto de responsabilidad que mejora la vida de tus animales de compañía y ayuda a controlar la sobrepoblación de estas especies, lo que favorece el control de enfermedades.

Vacuna antirrábica

En lo referente a la vacuna antirrábica canina y felina, señaló que se encuentran disponibles todo el año en las unidades de salud y a la fecha se tiene un avance de aplicación de más de 200 mil vacunas, para ello recomendó a la población a que mantengan a sus mascotas dentro de casa, principalmente a los perros para no exponerlos a que se conviertan en perros callejeros y que ocasionen alguna agresión a las personas.