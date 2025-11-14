Desplegará Morena campaña contra CDV

A partir de este domingo el partido Morena desplegará una mega campaña para reunir 100 mil firmas y entregarlas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que reactive la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

En conferencia de prensa, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el coordinador de la bancada en el Congreso local, Humberto Armando Prieto Herrera, y la presidenta estatal del partido, Guadalupe Gómez, explicaron que se busca que se cumpla la justicia por la presunta comisión de los delitos del exgobernador.

La meta inicial es reunir al menos 100 mil firmas en un periodo de 15 días, las cuales serán entregadas junto con un escrito dirigido a la Corte, luego de atraer el amparo en revisión 54/2024, en contra de una orden de aprehensión emitida el 4 de octubre de 2022 por un juez federal con residencia en Almoloya de Juárez, estado de México, a petición de la FGR, que acusó a García Cabeza de Vaca de los delitos.

La colecta comenzará este domingo, y los puntos de registro estarán ubicados en plazas, parques y espacios públicos de todo el estado, con el apoto de simpatizantes y ciudadanos que se adhirieron a Morena en los últimos meses.

Gutiérrez Luna explicó que una vez reunidas las firmas, se copiarán y anexarán al escrito que será entregado al Consejo de la Judicatura Federal y a los ministros de la SCJN, como una forma de presión social para que se dé cumplimiento a las órdenes judiciales pendientes.

El legislador recordó que, a pesar de los señalamientos y de las investigaciones en curso, Cabeza de Vaca reside actualmente en McAllen, Texas, y mantiene una vida pública en el extranjero, lo que "ha generado indignación entre la población tamaulipeca y mexicana".

"Él vive en McAllen, lo sabemos porque él mismo lo publica en redes sociales. Hay políticos de su partido que lo visitan allá. Lo que exigimos es que se cumplimenten las órdenes de aprehensión y, si es necesario, que se pida su extradición", sostuvo.

Además de la campaña ciudadana, Morena prepara una iniciativa de reforma constitucional para retirarle los 36 escoltas asignados al exgobernador García Cabeza de Vaca y su familia, por lo que adelantó que se reunirá con la bancada local para elaborar la estrategia jurídica y legal.

Según Gutiérrez Luna, Cabeza de Vaca modificó la Constitución local para garantizar su seguridad durante seis años después de dejar el cargo, una medida que calificó como "fuera de toda norma y privilegio injustificado", ya que la Constitución federal y de otras entidades del país establece un plazo máximo de dos años para secretarios, fiscales, y exgobernadores, así como toda persona con un cargo que tenga que ver con seguridad pública.

"Lo que hizo fue reformar la Constitución de Tamaulipas para extender su protección durante seis años, el mismo tiempo que duró su mandato. En ninguna legislación, ni estatal ni federal, existe algo así. Lo que planteamos es corregir ese abuso", explicó.

El diputado indicó que ya se trabaja en la ruta política y adelantó que el diputado Humberto Prieto encabezará las acciones jurídicas relacionadas con las denuncias de contrabando de combustible y protección a grupos delictivos durante la administración estatal anterior.

"Quien inició el negocio del huachicol en Tamaulipas fue justamente Cabeza de Vaca. Durante su gestión, hubo complicidad en los puntos de revisión que permitían el paso de pipas con combustible ilegal, causando un grave daño al erario", afirmó.



