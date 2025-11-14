A partir de este domingo el partido Morena desplegará una mega campaña para reunir 100 mil firmas y entregarlas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que reactive la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Desplegará Morena campaña contra CDV Lanza campaña de 100 mil firmas contra el exgobernador

En conferencia de prensa, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, el coordinador de la bancada en el Congreso local, Humberto Armando Prieto Herrera, y la presidenta estatal del partido, Guadalupe Gómez, explicaron que se busca que se cumpla la justicia por la presunta comisión de los delitos del exgobernador.

La meta inicial es reunir al menos 100 mil firmas en un periodo de 15 días, las cuales serán entregadas junto con un escrito dirigido a la Corte, luego de atraer el amparo en revisión 54/2024, en contra de una orden de aprehensión emitida el 4 de octubre de 2022 por un juez federal con residencia en Almoloya de Juárez, estado de México, a petición de la FGR, que acusó a García Cabeza de Vaca de los delitos.