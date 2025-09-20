Intensifica GE revisiones de camiones con hidrocarburos

Para prevenir accidentes graves como el registrado recientemente en Iztapalapa por la fuga de gas de una pipa, la Guardia Estatal de Tránsito intensificó la revisión de camiones cisterna que transportan hidrocarburos en las carreteras estatales.

El coordinador de la Dirección de Tránsito del Estado, Alonso Miranda Priumberto, precisó que este mismo operativo permite reducir la incidencia de accidentes vehiculares en los principales tramos carreteros.

Tamaulipas es una de las entidades de principal transporte de hidrocarburos al contar con puertos de ingreso de combustibles, así como la refinería en la zona sur de la entidad.

Los elementos verifican que las unidades viajen dentro de la norma y que tanto los tanques como los conductores estén capacitados para manejar sustancias peligrosas.

"Sí, viajando dentro de las normas. Nosotros estamos trabajando. Los elementos acaban de tener un curso hace aproximadamente unos 20, 30 días con los compañeros de Protección Civil. Estamos capacitando a los elementos", señaló.

Recientemente se registró el incendio de dos camiones cisterna en el kilómetro siete del Libramiento Manuel González, a la altura del municipio de González. Los primeros reportes señalaron que una pipa volcó y posteriormente se incendió.

Esto generó una columna de humo y llamas que afectó la visibilidad, y posteriomente se confirmó que eran dos pipas y dos tráileres los afectados por las llamas, por lo que se requirió la intervención de la Guadia Nacional, y se procedió al cierre de la carretera.

En ese contexto, el coordinador dijo que existe coordinación con Protección Civil para actuar en caso de contingencias.

"Ya tuvimos un hecho de tránsito donde la realidad Protección Civil nos brindó el apoyo, ahí en la carretera Juan Capitán El Chihue, conocida como la Rumbo Nuevo, es el único accidente que hemos tenido y estamos trabajando para que no haya más accidentes", afirmó.

Miranda Priumberto explicó que actualmente la corporación tiene 85 elementos y 35 unidades desplegados en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, El Mante y la zona sur del estado, con presencia en tramos como la carretera a Xicoténcatl, el libramiento de la zona sur de Tampico, los bulevares de Matamoros y Reynosa, así como en Nuevo Laredo.

Además de la vigilancia a camiones cisterna, la Guardia Estatal mantiene operativos para reducir accidentes en vías estatales, donde también atiende a conductores varados por diferentes fallas mecánicas.

Durante las inspecciones se ha observado que uno de los problemas recurrentes es la falta de uso de casco por parte de motociclistas y el exceso de velocidad en libramientos.

"Invitamos a la ciudadanía a que use los cascos, hay un alto índice de hechos de tránsito por falta de cascos, esa cultura que nos falta a toda la ciudadanía, pero poco a poco vamos trabajando para ir quitando esos altos índices", advirtió.

El funcionario señaló que, aunque por el momento no se aplican infracciones, sí se realizan amonestaciones y orientación.

"Son unas mostraciones, ya tenemos lo del reglamento de Tránsito, solamente estamos en la espera de boletos de inversión", aclaró.



