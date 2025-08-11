Vigilarán renta de camiones cisterna

Para detectar posibles actos de corrupción, el Congreso de Tamaulipas revisará los egresos de los municipios por concepto de renta de camiones cisterna para la distribución de agua en las colonias.

La diputada local de Morena, Elvia Eguía Castillo, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, dijo que una vez instalados los comités donde participan los legisladores, se revisará cuántas pipas rentan y compran los alcaldes a través de las Comapas.

Estamos muy vigilantes y desde el Congreso, desde el Consejo, nosotros que presidimos el Consejo en las Comapas. Van a ser importantes las auditorías, que se revise cada tema, como qué uso se le está dando, cómo se están aplicando, cuántas pipas se venden al día, porque pues también tenemos que tener la contabilización de las pipas que se venden por día en cada municipio. Elvia Eguía Castillo Presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos

Una consulta a los precios promedios de la renta de una pipa de 10 mil litros oscila entre los mil a mil 500 pesos en la capital de estado, sin embargo, en Reynosa puede costar hasta 5 mil pesos.

Gran porcentaje de los municipios han recurrido a la renta de pipas para distribuir agua en las colonias irregulares, en zonas altas donde no llega la presión suficiente, o para cubrir el déficit de agua para abastecer a toda la ciudad.

En las auditorías se vigilará a quiénes se le rentan los camiones cisterna, cuántas rentan por día, y hacer una evaluación del gasto que representa para las Comapas, así como para determinar posibles sobrecostos.

Este control, aseguró, es indispensable para evitar desvíos o irregularidades en la comercialización del agua potable, que podría convertirse en un "negociazo" si no se supervisa adecuadamente.

Sobre el manejo presupuestal, la diputada fue clara en la responsabilidad del Congreso para vigilar y autorizar la aplicación de recursos, a través de la Auditoría Superior del Estado (ASE), que revisa los ingresos y egresos de cada municipio y organismo descentralizado.

"Nos corresponde a nosotros, porque nosotros somos los que revisamos el presupuesto y quienes autorizamos y revisamos en qué se va a aplicar cada situación y si corresponde a nosotros también alzar la voz, si no se están manejando bien los recursos, pues necesitamos decir, oye, se mandaron tanta partida para este rubro, o sea, qué es lo que están haciendo".

Enfatizó que el problema de infraestructura hidráulica en Tamaulipas tiene también su raíz en "los malos manejos de las Comapas, de los malos administradores, malos gerentes que han tenido, por ahí viene todo el tema, el tema de la corrupción, el tema de que no se aplican bien los recursos".

La diputada lamentó que, pese a la importancia del tema, varios municipios aún no cumplan con su obligación de realizar el mantenimiento indispensable a canales, drenes y vasos lacustres afectados por recientes huracanes, trabajos que corresponden a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pero que también requieren la cooperación de las Comapas.

Deficiencias que se observaron tanto en la frontera como en Reynosa con las inundaciones en marzo pasado, así como en la zona conurbada con las lluvias de Barry.