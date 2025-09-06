Permiten transitar camiones ´chatarra´

El subsecretario de Transporte Público en Tamaulipas, Armando Núñez Montelongo, aseguró que las revistas mecánicas son "sumamente estrictas", aunque admitió que las unidades detectadas con fallas no son retiradas definitivamente de circulación, sino de manera temporal.

El funcionario respondió a los señalamientos del diputado Claudio de Aleja, quien denunció que las deficiencias en la infraestructura de los camiones han derivado en un incremento de accidentes por no contar con luces o estar en pésimas condiciones, minimizando el anuncio que operan en pésimas condiciones, poniendo en riesgo tanto a los usuarios, como a terceras personas.

Núñez Montelongo dijo que la dependencia mantiene controles constantes y convocó a los legisladores a ser testigos de las revisiones, más allá de hacer declaraciones desde el curul.

Sin embargo, el subsecretario reconoció que hasta ahora ninguna unidad ha sido retirada de manera definitiva, pese a que diariamente entre 10 y 12 camiones son inmovilizados por fallas mecánicas en la zona conurbada.

"Retiradas definitivamente no me ha tocado ninguna, pero temporalmente muchas, en un día son 10 o 12, y al día siguiente o a los cinco días o los diez días vuelven a traerlas y si no vuelven a pasar se vuelven a regresar".

Explicó que los concesionarios tienen la oportunidad de reparar los daños y volver a someter sus unidades a inspección para determinar si pueden volver a realizar sus rutas, sin que se les impongan sanciones severas para evitar más accidentes.

"A la hora que se inmoviliza una unidad que no garantiza la seguridad, ya sea por frenos, por motor, por transmisión, por alguna cosa, se les da oportunidad de que vuelvan a pasar la revista, hasta que estemos satisfechos con la reparación".

Montelongo justificó que, aunque existen deficiencias, la autoridad no puede exigir la renovación total del parque vehicular porque las tarifas permanecieron congeladas durante casi una década.

"Si bien es cierto, no podemos exigir modernización, porque el gobierno no autorizó tarifas durante nueve años, entonces la modernización va aparejada con la tarifa. Pero si no podemos exigir modernización, cuando menos sí una revista mecánica sumamente estricta".

Sumado a que no se ha aprobado un nuevo incremento general, el cual se debe definir a más tardar el 15 de septiembre, porque se está haciendo una evaluación y estudio del aforo con el regreso a clases en todos los niveles educativos.

Núñez Montelongo confirmó que la subsecretaría recibe denuncias constantes contra los operadores del transporte, gracias a un operativo que le permite verificar si los choferes, las unidades y los concesionarios cumplen con lo que establece la Ley de Tránsito y de Movilidad.

"Sí tenemos quejas, definitivamente, de ese exceso de velocidad, tenemos quejas de que no respetan al adulto mayor, no les dan la oportunidad que se sienten, el exceso de velocidad, el exceso de volumen en la música".

Añadió que existe un programa denominado "usuario simulado", mediante el cual se invita a la ciudadanía a vigilar como pasajeros encubiertos y reportar cualquier conducta indebida:

En ese contexto, el subsecretario informó que además de los problemas mecánicos, existen dificultades en la cobertura de rutas, pues varias han desaparecido por falta de rentabilidad o crecimiento urbano.

"Aquí en Victoria fueron ocho rutas, en Tampico, pues no tengo el dato, pero mucho más que aquí, porque ya son mucho más rutas... De esas ocho rutas que desaparecieron, en Ciudad Victoria ya casi estamos resolviendo el problema y siempre cuidando que en ese rediseño no paguen doble pasaje".



