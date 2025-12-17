Camión vuelca en carretera Victoria–Matamoros a la altura de Padilla

Un camión de carga pesada tuvo una volcadura en la carretera Victoria–Matamoros a la altura de Padilla, municipio de Tamaulipas. Debido al percance, la circulación fue suspendida parcialmente.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó del accidente vehicular en el kilómetro 53 en la Carretera Federal 101 durante este miércoles.

Se indicó que durante recorridos de seguridad y vigilancia, observaron un camión volcado que transportaba un vehículo, el cual quedó sobre la vía federal.

No se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario su traslado a una unidad médica.