Camión cargado con cebollas derrapa en la carretera Rumbo Nuevo

Ciudad Victoria.- La carretera Rumbo Nuevo fue escenario de un accidente vehicular cuando un camión cargado con cebollas derrapó y terminó en un barranco, lo que provocó lesiones al conductor de la unidad pesada y tuvo que ser trasladado a un hospital para su atención médica.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que personal de la Dirección de Tránsito Estatal, perteneciente al destacamento Ciudad Victoria, brindó asistencia al conductor de un vehículo de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad al derrapar cuando circulaba sobre el tramo Juan Capitán-El Chihue, lo que provocó que el camión saliera del camino y terminara en el fondo de un barranco.

El conductor resultó lesionado, personal de la Cruz Roja acudió al lugar de los hechos para trasladarlo al Hospital Civil de Ciudad Victoria para que recibiera atención médica.