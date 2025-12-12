Anuncia SEDUMA cambio de sentido en calle Sierra Vista

Anuncia SEDUMA cambio de sentido en calle Sierra VistaArquitecta Mariana Sierra Barrera, encargada de despacho, informó que la medida fue aprobada por integrantes del Cabildo local
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio, instaló señalización en la calle Sierra Vista, entre Av. Norberto Treviño y Aguas de Arriba del Fraccionamiento Villarreal, para el cambio vial a un solo sentido.
¿Qué medidas se implementan para el cambio vial?
La Arquitecta Mariana Sierra Barrera, encargada de despacho, informó que la medida fue aprobada por integrantes del Cabildo local, a petición de vecinos del sector y estudio de condiciones de tráfico por integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
"El grupo colegiado de regidores determinó factible el cambio de sentido vial para mejorar la movilidad y seguridad en la zona. Personal de vialidad concluyó la instalación de la señalización y a partir de hoy entra en vigor" informó la funcionaria municipal.
Detalles sobre la señalización en calle Sierra Vista
Como medida preventiva, agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad instalarán un operativo preventivo y de información a automovilistas y motociclistas que utilizan la artería en referencia para evitar percances por el cambio de sentido de poniente a oriente.