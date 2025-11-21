Reforzarán red de cámaras de videovigilancia en Tamaulipas

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas busca reforzar la red de cámaras de videovigilancia. El titular de la dependencia, Carlos Arturo Pancardo Escudero, indicó que ya han tenido pláticas con delegados para conocer puntos críticos donde hacen falta equipos.

Aseveró que con el cambio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Secretaría General de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública, se pretende fortalecer la red pública de cámaras de videovigilancia que permitan eficientizar la respuesta de la Guardia Estatal. ´´Estamos ubicando y apoyándonos con los delegados, con los coordinadores, para aquellos puntos críticos donde se necesiten cámaras´´, manifestó.

Retiran cámaras de videovigilancia

Añadió que como parte de la estrategia para prevenir y combatir el delito en Tamaulipas, personal de la Guardia Estatal ha desarticulado alrededor de 250 cámaras de videovigilancia a lo largo de la entidad desde el mes de julio del 2025 hasta el presente.