Cae producción petrolera de Tamaulipas desde 2018

La producción petrolera en Tamaulipas ha experimentado una notable disminución en los últimos años, según estadísticas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La producción de hidrocarburos líquidos, que incluye el petróleo crudo, los condensados y los líquidos de gas, ha ido en descenso desde 2018.

En enero de 2018, la producción de hidrocarburos líquidos fue de aproximadamente 2,190 mil barriles diarios. Sin embargo, los datos más recientes indican que esta cifra ha disminuido a menos de 1,370 mil barriles diarios a finales de 2025.

En comparación con otros estados de la República, Tamaulipas ha visto una tendencia a la baja mientras que estados como Veracruz y Tabasco han mantenido niveles más estables de producción, aunque también han reportado caídas moderadas. Veracruz, conocido por su producción de gas natural y petróleo, ha presentado fluctuaciones menos pronunciadas en comparación con Tamaulipas. En Tabasco, la producción de gas ha tenido un crecimiento moderado, ayudando a mitigar los efectos de la caída en la producción petrolera.

La producción de gas natural en Tamaulipas también ha enfrentado desafíos, con una caída significativa en su volumen desde 2018. Mientras un total de 4,500 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) fueron registrados en los años anteriores, la cifra actual se ha reducido por debajo de 3,000 MMpcd. Esto contrasta con el crecimiento observado en otros estados, como Chihuahua y Coahuila, donde nuevos pozos han incrementado la producción local.

Tamaulipas posee al menos 5 de los 7 pozos petroleros terrestres descubiertos recientemente en la región norte, concentrando su actividad en la Cuenca de Burgos y en el Cinturón Plegado Perdido (aguas profundas). El Proyecto Trión representa la mayor apuesta en aguas profundas frente a las costas de Matamoros, aunque su éxito dependerá de la capacidad de Pemex para revertir la tendencia de descenso en la producción.

Además, el puerto de Altamira alberga terminales de almacenamiento y un terminal de licuefacción de gas natural flotante, siendo la primera de su tipo en México. Las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex en Ciudad Madero y Ciudad Victoria son fundamentales para la logística de distribución.

La caída en la producción no solo impacta a Pemex, sino también a diversas comunidades que dependen de la industria para su sustento.

La Refinería Francisco I. Madero, ubicada en Ciudad Madero, es una de las 6 refinerías del Sistema Nacional de Refinación (SNR) de Pemex. A pesar de su importancia estratégica, la disminución en la producción también incide en su capacidad operativa.



