Cae presunto asesino de Violeta Lorena "P"

Elementos de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Juan Guadalupe "C" por el delito de Feminicidio.

El mandato judicial fue solicitado por el Agente del Ministerio Público ante el Juez de Control, al encontrarse indicios sobre el asesinato de Violeta Lorena "P".

La ahora occisa fue privada de la vida el pasado 8 de enero de 2026, encontrando su cuerpo en el interior de una casa habitación en construcción que se localiza en el ejido Loma Alta del municipio de ciudad Victoria, Tamaulipas. La orden de aprehensión en contra de Juan Guadalupe "C" por el delito de Feminicidio, complementada por Policías de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso.

Lo anterior, derivado de las indagatorias desarrolladas dentro de la Carpeta Investigación abierta tras el hallazgo de una mujer sin vida en la comunidad rural arriba citada.

El inculpado será puesto a disposición de la autoridad competente quien resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

Trascendió que el imputado, había sido capturado junto con otros dos individuos, quienes también se encontraban bajo investigación, tras el asesinato de Violeta Lorena "P", quien presuntamente fue privada de la vida con un objeto contundente.



