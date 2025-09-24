Descartan cacería de Didis en Tamaulipas

Más de 120 vehículos han sido decomisados por la Subsecretaría de Transporte Público en municipios de la frontera y la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, por no cumplir con los permisos para ofrecer el servicio en las plataformas de Uber y Didi.

A pesar de las acciones y operativos desplegados en los municipios de mayor movilidad en la entidad, el subsecretario Armando Núñez Montelongo, descartó que sea con fines de recaudación o afectar a las personas que se autoemplean em esas plataformas, ya que se busca que tengan sus permisos y concesiones en regla.

"No es una cacería, al contrario, es brindar tranquilidad al usuario y al operador. La intención es que todos estén dentro de la norma y se garantice un servicio seguro y confiable", subrayó.

Pero se está vigilando que cumplan con el pago de 2 mil 262 pesospara la expedición del tarjetón de operador, y 2 mil 262 pesos adicionales por el registro de cada vehículo.

Durante el fin de semana, en la zona sur del estado fueron retenidos 22 vehículos, con ellos, suman ya más de 120 unidades inmovilizadas en todo Tamaulipas, principalmente en Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros y el área conurbada del sur.

Es decir, un monto toal de 4 mil 525 pesos, que si suma por los 120 vehículos, da un total de 543 mil 72 pesos.

El funcionario adelantó que en Ciudad Victoria los operativos comenzarán en las próximas dos semanas, como parte de un despliegue gradual para cubrir la totalidad del territorio estatal.

Según explicó Núñez Montelongo, los operativos buscan verificar que las unidades correspondan a las que fueron solicitadas en la aplicación y que los conductores estén debidamente identificados y registrados.

"Queremos que la ciudadanía tenga la tranquilidad de saber quién los transporta y que el vehículo cumple con lo que marca la ley", expresó.

Asimismo, afirmó que el propio gremio ha mostrado disposición para atender los requisitos que están pidiendo las autoridades, y es un grupo reducido el que ha mostrado molestia.

"Es como cuando alguien trae placas vencidas de dos o tres años y finalmente se pone al corriente. Ellos mismos reconocen que les beneficia estar bien registrados", comentó.

En los casos en que los conductores no cumplen con este procedimiento, las unidades son inmovilizadas hasta que se complete el trámite.

Insistió que la medida busca blndar un servicio que en los últimos años ha crecido de manera acelerada y que, en muchos casos, opera sin cumplir con las disposiciones de ley.

"Queremos que todos estén dentro de la norma y que el servicio sea seguro y confiable", concluyó.



