Empresarios buscarán renegociar las deudas

No creo que tengan ningún problema para que puedan cumplir un acto de Entrega-Recepción a cabalidad, con forme a la ley y en cordialidad". Mario Flores Pedraza, presidente COPARMEX Tamaulipas

A menos de un mes para que se lleve a cabo la transición dentro del Gobierno del Estado, la Confederación Patronal de la República Mexicana estimó entre dos y seis mil millones de pesos los pasivos que mantiene la actual administración con proveedores los cuales, confió, deberán ser cubiertos por el próximo gobierno.

"Esperemos que el nuevo Gobierno estatal pueda cumplir con las proveedurías de obras, servicios, bienes que se han hecho durante estos seis años y que han quedado facturas por pagar y cuentas por cobrar de muchas empresas que puedan cumplir con ellas el nuevo sexenio", fue el presidente estatal de COPARMEX, Mario Flores Pedraza, quien estimó estos montos, "no puedo hablar de un número estimado porque son finales del sexenio – ya no hay reportes ni nada –, pero las cifras que nos han manejado dicen que puede ser de entre dos mil millones de pesos de deudas a proveedores hasta como seis mil".

El representante del sector patronal hizo un llamado a las empresas que han sido proveedoras del Gobierno del Estado para que documenten los servicios prestados en los últimos meses y años, y que estén pendientes de pago, para negociar con la administración a partir del primero de octubre el pago por estos servicios; advirtió que se tiene conocimiento de empresas que, aunque aparecen como proveedoras, no han prestado algún servicio las cuales pretenden facturar ´aire´ a unos días del cierre de la administración saliente.

"Hay quienes desisten que ya no quieren cobrar porque no quieren ser vetados por el nuevo Gobierno pero eso más que nada pasaba cuando era el mismo partido político que estaba en el poder", recordó que entre 2010 y 2022 serán tres diferentes partidos los que habrán de encabezar el Gobierno estatal, "tuvimos ochenta y tantos años del mismo partido político en el poder y era difícil poder generar el compromiso de que si no me pagas te demando, pero como ahorita en este siglo 21 hemos tenido los últimos tres gobiernos estatales emanados de diferentes partidos".