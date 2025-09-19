Buscan ampliar pensiones; estarían en riesgo los pagos más allá del 2028

El Fondo de Pensiones de la burocracia estatal sigue en números rojos , que ponen en riesgo los pagos más allá del 2028 , reconoció la secretaria de Administración Luisa María Manautou Galván.

El estrés financiero en el Fondo del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado ha obligado a la dependencia estatal a diseñar nuevas estrategias para lograr ampliar la vida del mismo, y seguir cumpliendo con el pago a miles de empleados que sirvieron por años a la administración pública.

La funcionaria recordó que al inicio de la actual administración estatal, el IPSSET recibió una proyección financiera que solamente garantizaba el funcionamiento del sistema hasta el año 2024.

Sin embargo, se logró extenderse hasta 2028 gracias a medidas de ajuste y al acompañamiento de especialistas, pero no se ha logrado llevarlo más allá de esa fecha.

"Se recibió con proyección hasta el 2024, en el 22 se recibió con esa proyección hasta el 24, se logró enviarla al 28 y continuamos trabajando con el actuario para ver qué estrategias son las más favorables para fortalecer el Fondo de Pensiones del Instituto", detalló.

Entre las principales causas del estrés financiero es que la esperanza de vida de las personas ha incrementado, lo que aumenta la demanda de más presupuesto, y pone en riesgo incluso la futura jubilación de más burócratas.

Actualmente, el promedio de vida de las personas en Tamaulipas es de 73 años para los hombres y 70 para las mujeres, cuando hace 100 años esa esperanza se ubicada en los 60 años.

Y en el padrón hay personas mayores de 100 años recibiendo pensión, mismo listado que asciende a los más de dos mil 200 extrabajadores.

Asimismo, durante el año 2000 había diez activos por un pensionado, y actualmente son cinco activos por un pensionado.

Entre otros elementos que han deteriorado el fondo, la secretaria destacó el aumento al salario mínimo, lo que incrementa automáticamente el monto de las pensiones mínimas y máximas. Es decir, hace ocho años el tope de la pensión era de 26 mil pesos; hoy va hasta los 86 mil.

Luisa María Manautou Galván.

Respiro económico de burócratas