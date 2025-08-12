Frenan recortes a burócratas

El Congreso de Tamaulipas aclaró que las recientes reformas a la Ley de las Entidades Paraestatales no contemplan recortes ni eliminación de compensaciones salariales para servidores públicos, sino ajustes en la denominación de cargos de titulares en organismos descentralizados y autónomos.

Podrá haber cambios en las gratificaciones que históricamente han sido y hasta ahora son, conceptos que siempre se mueven en función de la disponibilidad presupuestal y de las reestructuraciones". Norma Angélica Pedraza Melo Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno

El presidente del Congreso local, Humberto Prieto Herrera, explicó que la modificación busca que, según el tamaño y responsabilidades de cada instituto, los titulares puedan ostentar indistintamente el cargo de Director General o Director de Área, decisión que quedará a criterio de las secretarías a las que estén sectorizados.

Precisó que estos cambios impactarán únicamente en los titulares de las dependencias involucradas, y que los estímulos variarán de acuerdo con el nuevo nivel del cargo, no por una reducción directa de compensaciones.

El legislador añadió que por ahora no se han hecho modificaciones concretas y que las evaluaciones en las distintas secretarías continúan, con la expectativa de que se concreten en las próximas semanas.

La medida, aseguró, forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo estatal para aplicar criterios de austeridad republicana y canalizar más recursos hacia los sectores con mayores necesidades, con el fin de fortalecer el bienestar y el desarrollo social en Tamaulipas.

Lo anterior luego que la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, señaló que se modificaría el esquema de compensación al eliminar el Instituto de Cultura y las Artes (ITCA), el Instituto del Deporte (INDE), y el Instituto de la Mujer.

La reforma aprobada tiene como objetivo "eficientar el gasto público e imponer criterios más justos y proporcionales en las remuneraciones de los primeros círculos jerárquicos" de las áreas que conforman el ejercicio gubernamental.

De acuerdo con Pedraza Melo, la medida busca impactar directamente en la racionalidad administrativa, aunque advirtió que "en contraparte los salarios de los trabajadores de ese orden están cuidados".

"Podrá haber cambios en las gratificaciones que históricamente han sido y hasta ahora son, conceptos que siempre se mueven en función de la disponibilidad presupuestal y de las reestructuraciones", puntualizó.

Pedraza Melo subrayó que esta adecuación "garantiza que el dinero público se utilice con eficiencia y justicia", al tiempo que fortalece el uso responsable de los recursos públicos e impulsa que "la responsabilidad y la remuneración consecuente sean más proporcionales".



