Viene buen año de obra para Victoria

Con una inversión de 180 millones de pesos del gobierno municipal en la rehabilitación de pavimento asfáltico y la gestión de más de 450 mdp en 190 proyectos de obra ingresados ante la Federación, el alcalde de Victoria Lalo Gattás dará continuidad en el 2026 al proyecto de la transformación de Victoria, la Capital de Tamaulipas.

Indicó, que, la cartera de proyectos registrados ante la Secretaría de Hacienda y dependencias del Gobierno Federal, incluye el paso deprimido en el boulevard Tamaulipas, remodelación del 17 al 22 de la calle Hidalgo, infraestructura deportiva, drenes pluviales y pavimentación, entre otros, que mejorarán el desarrollo de la ciudad y calidad de vida de los victorenses.

"Son proyectos a gran escala para la Capital por más de 450 millones de pesos, este año se va dar continuidad a la gestión ante la Federación para bajar inversión", informó Gattás Báez al agregar que prepara una agenda de trabajo con su equipo de colaboradores y legisladores de Tamaulipas en la ciudad de México.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro Reyna, dió a conocer que el plan de obra para el 2026 proyecta una inversión de 180 a 200 millones de pesos tan solo en la rehabilitación de carpeta asfáltica y de concreto hidráulico que incluirá más de 40 acciones, principalmente en colonias de la ciudad.



