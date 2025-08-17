Reconoce Gattás labor altruista del Club Rotario

Al asistir a la toma de protesta de la nueva mesa directiva del Club Rotario Ciudad Victoria Bicentenario, el presidente municipal Eduardo Gattás Báez reconoció y elogió su trabajo altruista que han realizado a lo largo de 15 años, en beneficio de la comunidad.

"Servir, no es una meta de trabajo, es una forma de vida. En el gobierno de Victoria encontrarán siempre un aliado para impulsar proyectos, que hagan de nuestra ciudad un lugar más solidario, más justo y con mayores oportunidades para todos", dijo al agradecer a la familia rotaria la invitación al trascendental evento celebrado en el Casino Victorense.

Ante Enrique Garza Tamez, representante del gobernador Américo Villarreal Anaya, felicitó y reiteró su apoyo a Margid Antonio Rodríguez Avendaño, quién tomó protesta como presidente electo del Club Rotario Ciudad Victoria Bicentenario para el periodo 2025 - 2026.

Acompañado de su esposa Lucy de Gattás y presidentes de los clubs rotario Tamaholipa, Villa de Aguayo y Victoria de Escandón, atestiguó la toma de protesta de integrantes de la nueva mesa directiva que encabezará el servicio altruista a la comunidad victorense.