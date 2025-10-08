Alertan vecinos a bomberos de presencia de cocodrilo en Ciudad Victoria; era de juguete

Elementos de Bomberos de Ciudad Victoria recibieron el llamado de vecinos que alertaron de la presencia de un cocodrilo de al menos un metro de largo, por lo que acudieron al lugar para atender el reporte y al llegar se llevaron una sorpresa.

La llamada de auxilio fue hecha por habitantes de la calle Ciclamen, en la colonia Cuauhtémoc, ubicada en la capital de Tamaulipas, cuando vieron un reptil en plena vía pública, generando alarma entre los habitantes del sector.

Al arribar al lugar, el personal de Bomberos procedió a inspeccionar la zona y constató que el supuesto reptil era, en realidad, un juguete.

Cabe mencionar que los habitantes hicieron lo correcto, pues las autoridades siempre han recomendado que si llegan a observar un cocodrilo, no se acerquen y mucho menos intenten capturarlo, ya que ponen en riesgo su vida debido a que se trata de un animal salvaje.