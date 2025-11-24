Productores agrícolas levantan bloqueos en carreteras de Tamaulipas

Después de varias horas de bloqueo, productores agrícolas retiraron los bloqueos que se registraron desde temprano en varias carreteras de Tamaulipas. La Vocería de Seguridad informó que durante la tarde de este lunes se reanudó la circulación en las siguientes ubicaciones:

Gustavo Díaz Ordaz

Carretera Ribereña con Hidalgo Sur, en la colonia Industrial.

Altamira

Carretera Tampico–Mante, a la altura del puente La Esperanza.

El Mante

Carretera Mante–Valles, a la altura del Ejido El Abra.

Río Bravo

Carretera Matamoros–Reynosa, a la altura de la entrada a Nuevo Progreso.

Reynosa

Carretera Monterrey–Reynosa, km 187, a la altura del relleno sanitario.

San Fernando

Carretera Victoria-Matamoros, a la altura de la "Y".

La autoridad recomendó a la población a manejar con precaución y atender las indicaciones de vialidad.

Los productores agrícolas decidieron levantar los bloqueos que habían afectado la circulación en varias carreteras de Tamaulipas. Esta acción se llevó a cabo tras varias horas de protestas que generaron inconvenientes en el tráfico.