Productores agrícolas levantan bloqueos en carreteras de Tamaulipas

Productores agrícolas levantan bloqueos en carreteras de TamaulipasLas autoridades informan sobre la reanudación de la circulación en varias carreteras.
Después de varias horas de bloqueo, productores agrícolas retiraron los bloqueos que se registraron desde temprano en varias carreteras de Tamaulipas. La Vocería de Seguridad informó que durante la tarde de este lunes se reanudó la circulación en las siguientes ubicaciones:
Gustavo Díaz Ordaz
- Carretera Ribereña con Hidalgo Sur, en la colonia Industrial.
Altamira
- Carretera Tampico–Mante, a la altura del puente La Esperanza.
El Mante
- Carretera Mante–Valles, a la altura del Ejido El Abra.
Río Bravo
- Carretera Matamoros–Reynosa, a la altura de la entrada a Nuevo Progreso.
Reynosa
- Carretera Monterrey–Reynosa, km 187, a la altura del relleno sanitario.
San Fernando
- Carretera Victoria-Matamoros, a la altura de la "Y".
La autoridad recomendó a la población a manejar con precaución y atender las indicaciones de vialidad.
Los productores agrícolas decidieron levantar los bloqueos que habían afectado la circulación en varias carreteras de Tamaulipas. Esta acción se llevó a cabo tras varias horas de protestas que generaron inconvenientes en el tráfico.
