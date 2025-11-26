Bloqueos de norte a sur

Por segundo día consecutivo las carreteras tamaulipecas sufrieron de bloqueos carreteros por parte de productores agropecuarios que exigen apoyos para el campo del estado, generando molestia entre los conductores de esta vía de comunicación.

En la Carretera Federal 80 Tampico–Mante, interrumpiendo por completo la circulación en ambos sentidos.

El cierre se localiza a la altura del kilómetro 35, en el ejido Tres Marías, donde decenas de manifestantes se instalaron sobre la vía federal para impedir el flujo vehicular como parte de una protesta pacífica.

En la zona permanecen elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, asignados a la Estación Segura Villa Manuel, así como personal de la Guardia Nacional, quienes resguardan el área para mantener el orden y garantizar la seguridad de automovilistas y participantes.

Dimas Salazar Rodríguez, delegado especial de la CNC, dijo que este día decidieron recorrer el bloqueo hacia el norte, toda vez que este lunes, el bloqueo no surgía efecto.

"Nos dimos cuenta que sacaban vuelta por dos ramales de terracería. No hacía efecto, por eso ahora nos venimos al kilómetro 35, Tres Marías".

Refirió que hasta el momento, las súplicas de los campesinos no se han escuchado en el Gobierno Federal, señalando "no somos políticos, somos gente trabajadora que queremos seguir produciendo lo que consume el país. Alimentando a los mexicanos".

Aseguró que a las unidades de emergencias, personas enfermas, embarazadas, se les está permitiendo el paso. Es una lucha no sólo de nosotros, sino de todos los mexicanos. Esto no es político. Nadie se quiere adornar de esto".

Señaló que permanecerán postrados en la carretera hasta que no haya una solución al pliego petitorio que están exponiendo en la Ciudad de México.

EN NUEVO PROGRESO CIERRAN ACCESO AL PUENTE INTERNACIONAL

Bloqueos de productores en autopista de cuota Reynosa-Matamoros, a la altura de la caseta de cobro en Nuevo Progreso, y en accesos al puente Reynosa-Pharr, así como en todo el estado, se mantendrán firmes hasta que no se establezca una mesa de trabajo.

Así lo dieron a conocer dirigentes de agricultores de asociaciones locales y de la Unión Agrícola

Regional del Norte de Tamaulipas, de voz del ingeniero Juan Manuel Salinas, gerente general.

"Los bloqueos y toma de carreteras se mantendrán hasta en tanto se establezca una mesa de trabajo conformada por el Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda, de Gobernación, y los productores", expresó.

Aclaró que, entre tanto, seguirán en la lucha hasta que se defina de manera favorable para los hombres del campo con mejores políticas públicas, con un mejor precio en los granos y la creación de una institución bancaria rural a nivel nacional.

Por consiguiente, reiteraron que los bloqueos y tomas de carreteras serán intermitentes durante el día, en este caso, principalmente el de Nuevo Progreso, y principal acceso a esa comunidad fronteriza.

CIERRAN PASO EN LA RIBEREÑA

La mañana de este martes volvió a registrarse un bloqueo carretero en la zona ribereña, específicamente sobre el acceso principal a la cabecera municipal de Díaz Ordaz.

La interrupción del tránsito afectó las rutas hacia Reynosa, Camargo, Miguel Alemán y el camino que conecta con el kilómetro 30 de la carretera nacional Monterrey–Reynosa.

Desde las nueve de la mañana, agricultores comenzaron a congregarse en la entrada del poblado Villarreales, para después trasladarse al entronque de Díaz Ordaz, donde instalaron el bloqueo como parte de la protesta nacional que mantienen ante la falta de apoyo por parte de los gobiernos federal y estatal.

Se mantendrán bloqueos de carreteras y accesos a puentes internacionales.