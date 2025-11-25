 Segundo día de bloqueos en carreteras de Tamaulipas; éstas son las zonas afectadas

Por segundo día consecutivo, productores agrícolas de Tamaulipas realizan bloqueos en diferentes carreteras del estado, bloqueando el paso a la circulación.

Las manifestaciones han generado congestión en las principales rutas del estado, afectando a los usuarios que transitan por estas vías. Se espera que las acciones continúen hasta que se atiendan las demandas de los productores.

¿Cuáles carreteras de Tamaulipas están bloqueadas?

Alrededor de las 9:00 horas de este martes, empezaron las manifestaciones pacíficas de los productores del campo en las siguientes carreteras:

Carretera Federal 80 Tampico-Mante a la altura del kilómetro 35 como referencia en el ejido Tres Marías . La circulación se encuentra cerrada en ambos sentidos.

. La circulación se encuentra cerrada en ambos sentidos. Carretera Matamoros-Reynosa a la altura de la entrada a Nuevo Progreso de Río Bravo .

de . Carretera Ribereña con Hidalgo Sur en la colonia Industrial de Gustavo Díaz Ordaz .

en la colonia de . Obstrucción de vialidad en Avenida Puente Pharr en la colonia Industrial de Reynosa.

Las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar vías alternas y respetar los señalamientos de vialidad.