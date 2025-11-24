Éstas son las carreteras de Tamaulipas con bloqueo de productores agrícolas

Este lunes, productores agrícolas y transportistas se manifiestan y realizan bloqueos en carreteras del país. En Tamaulipas, los agricultores ya se hacen presentes en las vías terrestres. Te decimos dónde se ubican estos cortes a la circulación.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, hay bloqueos desde el norte hasta el sur de Tamaulipas, provocando afectaciones a la circulación de los automovilistas.

¿Qué carreteras están bloqueadas?

Las carreteras de Tamaulipas con bloqueos este lunes son:

Carretera Tampico-Mante a la altura del puente "La Esperanza" de Altamira . La circulación es normal por los laterales.

a la altura del puente "La Esperanza" de . La circulación es normal por los laterales. Carretera Tampico-Mante antes de llegar al cuartel de El Mante . Se recomienda tomar vías alternas.

antes de llegar al cuartel de . Se recomienda tomar vías alternas. Carretera Matamoros-Reynosa a la altura de la entrada a Nuevo Progreso de Río Bravo . Se recomienda tomar vías alternas.

a la altura de la entrada a de . Se recomienda tomar vías alternas. Carretera Victoria-Matamoros a la altura de la "Y" de San Fernando . Se recomienda tomar vías alternas.

a la altura de la "Y" de . Se recomienda tomar vías alternas. Carretera Mante-Valles a la altura del ejido el Abra de El Mante. Se recomienda tomar vías alternas.

Obstrucción de vialidad en Avenida Puente Pharr en la colonia Industrial de Reynosa.

Además, Protección Civil de Díaz Ordaz informa que agricultores tienen bloqueo el paso en el cruce de Díaz Ordaz por la Carretera Ribereña y rumbo a la carretera Dos Estados; solo dejan pasar a unidades de emergencia.