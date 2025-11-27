Tamaulipas

Productores agrícolas bloquean carreteras en Tamaulipas por cuarto día

Los bloqueos se realizan en varias carreteras del estado desde las 09:00 horas.
  • Por: El Mañana Staff
  • 27 / Noviembre / 2025 - 09:18 a.m.
Bloqueo de productores en Díaz Ordaz.

Productores agrícolas de Tamaulipas realizan hoy jueves su cuarto bloqueo a diferentes carreteras en el estado. La movilización forma parte de una protesta nacional para hacer ver sus demandas al gobierno federal, entre ellas un mejor precio a la cosecha de granos como el maíz y sorgo.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que los bloqueos empezaron alrededor de las 09:00 horas en las siguientes carreteras:

Río Bravo:

  • Carretera Matamoros-Reynosa a la altura de la entrada a Nuevo Progreso.

Altamira:

  • Carretera Tampico-Mante en el kilómetro 35 a la altura de la entrada Estación Colonias.

Díaz Ordaz:

  • Carretera Ribereña con Hidalgo Sur en la colonia Industrial.

Las autoridades piden tomar vías alternas y seguir las indicaciones de vialidad para evitar percances.

