Productores agrícolas bloquean carreteras en Tamaulipas por cuarto día

Productores agrícolas de Tamaulipas realizan hoy jueves su cuarto bloqueo a diferentes carreteras en el estado. La movilización forma parte de una protesta nacional para hacer ver sus demandas al gobierno federal, entre ellas un mejor precio a la cosecha de granos como el maíz y sorgo.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que los bloqueos empezaron alrededor de las 09:00 horas en las siguientes carreteras:

Río Bravo:

Carretera Matamoros-Reynosa a la altura de la entrada a Nuevo Progreso.

Altamira:

Carretera Tampico-Mante en el kilómetro 35 a la altura de la entrada Estación Colonias.

Díaz Ordaz:

Carretera Ribereña con Hidalgo Sur en la colonia Industrial.

Las autoridades piden tomar vías alternas y seguir las indicaciones de vialidad para evitar percances.