Lleva municipio de Victoria apoyos a la colonia Enfermeras

En representación del Alcalde de Victoria Lalo Gattás, la secretaria de Bienestar Social del Municipio, Lorena Zapata Medina, encabezó la entrega de despensas en la colonia Enfermeras a personas de adultos mayores.

¿Qué acciones realiza el gobierno municipal en Victoria?

En su mensaje, reiteró el compromiso de Gattás y su esposa Lucy de Gattás, presidenta del DIF Municipal, de llevar más bienestar y prosperidad a las familias victorenses en el 2026 con el apoyo del gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya, y su esposa María de Villarreal.

Detalles sobre la entrega de despensas en la colonia Enfermeras

En la visita al comité de vecinos, Zapata Medina llevó el mensaje de buenos deseos a las mujeres, hombres y jóvenes que trabajan de la mano con el gobierno municipal en la atención y solución de peticiones ciudadanas para eficientar los servicios públicos, rehabilitación de vialidades y fortalecer la convivencia social que garanticen la paz y seguridad en beneficio de los habitantes de la Capital del Estado.