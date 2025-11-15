Banco del Bienestar ofrece empleos en siete municipios de Tamaulipas

El Banco del Bienestar tiene vacantes para trabajar en sucursales de siete municipios de Tamaulipas. Las plazas disponibles incluyen principalmente puestos de jefe de sucursal y auxiliar de sucursal.

¿Dónde hay vacantes?

De acuerdo con la convocatoria, hay plazas laborales en los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico, El Mante, San Carlos y Jiménez.

¿Cómo postularse?

El proceso de postulación es sencillo y en línea. Este es el proceso que se debe seguir para hacer el registro:

1. Ingresa al Portal Laboral oficial del Banco del Bienestar https://portal-laboral.bancodelbienestar.gob.mx/Home/Convocatorias

2. Elegir el estado de la república mexicana donde se desee postular.

3. Dar clic en "Postular".

4. Si es la primera vez, se deberá crear un perfil usando un correo electrónico y tu CURP.

5. Completar el perfil con datos personales, domicilio, nivel de estudios y subir los documentos que se solicitan.

6. Si se cumple con los requisitos, el interesado será contactado para capacitación, evaluación de personalidad y entrevista presencial.

¿En dónde se ubican las vacantes?

De acuerdo con la lista de la página oficial, se necesita personal para las siguientes sucursales:

- Jiménez: Santander Jiménez

- Nuevo Laredo: Nuevo Laredo

- Tampico: Tampico

- El Mante: Ciudad Mante

- San Carlos: San Carlos

- Matamoros: Heroica Matamoros

- Reynosa: Alfredo V. Bonfil (Periquitos)