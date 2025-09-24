Balean a policías en la carretera Victoria-Monterrey

En un ataque armado registrado la mañana de este martes sobre la carretera federal Victoria-Monterrey a la altura del ejido Laborcitas; extraoficialmente dejó como saldo dos agentes policiacos heridos, uno por proyectil de arma de fuego y otro al caer de una patrulla.

Además de la detención de dos integrantes de una célula criminal, así como el aseguramiento de dos camionetas, armas largas, cargadores, equipo táctico y de radio comunicación.

Alrededor de las 08:15 horas, operadoras del C-5 reportaron que elementos de la Guardia Estatal estaban siendo agredidos a balazos por hombres armados que se desplazaban en una camioneta Ford blanca de cuatro puertas y otra Ford negra, también de cuatro puertas.

Las unidades aparentemente se venían agrediendo entre sí, antes de emprender la huida por diferentes rutas: una con dirección a Güemez y otra hacia San Cayetano, en la carretera Tampico–Monterrey.

Trascendió que en la agresión un agente de Investigaciones de la Guardia Estatal resultó herido por proyectil de arma de fuego. En tanto que también se otro policía herido al caer de la caja de la patrulla en la que viajaba; hechos registrados a la altura del punto conocido como Subida Alta, sobre la carretera 83.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, para brindar los primeros auxilios al agente policiaco herido.

Por su parte, la Vocería de Seguridad confirmó que los hechos ocurrieron a la altura del ejido Laborcitas, y que los elementos de la Guardia Estatal respondieron la agresión armada, desplegándose un fuerte operativo en la zona dando como resultado de dos camionetas una camioneta Ford, blanca, cuatro puertas; en tanto que en el ejido San Cayetano se decomisó otra camioneta Ford, Negra, ambas presentaban impactos de bala en la carrocería y cristales.

En el lugar también quedó una camioneta blanca cerrada, que presenta impactos de bala en el parabrisas.

En el comunicado la Vocería de Seguridad pública, también hizo mención de la detención de dos presuntos criminales identificados como Miguel "N" y José "N"; los masculinos detenidos y todo lo asegurado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

En la comunidad de Estación Caballeros, las autoridades aseguraron otra camioneta a los delincuentes.