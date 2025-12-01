Por arrancar la Prepa Virtual

La Universidad Autónoma de Tamaulipas llevó a cabo la clausura del curso propedéutico del Bachillerato Virtual UAT, que marca la etapa académica inicial para quienes integrarán la primera generación de este nuevo programa que ha puesto en marcha el rector Dámaso Anaya Alvarado.

La ceremonia, realizada en la plataforma Zoom, reunió en línea a más de doscientos aspirantes provenientes de diecisiete municipios de Tamaulipas y de diversos estados del país, entre ellos Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí, Morelos y Chiapas, además de un asistente desde Alabama, Estados Unidos, lo cual evidencia el alcance de este modelo educativo.

¿Qué ocurrió?

La sesión fue conducida por la secretaria académica de la Universidad, Rosa Issel Acosta González, quien resaltó el impulso del rector Dámaso Anaya para consolidar el primer bachillerato totalmente virtual, lo que representa un hecho histórico para la UAT.

Explicó que el programa educativo en esta modalidad se ofrece a personas mayores de 18 años, cuya primera generación está representada por una amplia diversidad de edades y trayectorias que oscilan entre los 27 y 45 años.

¿Cuál es el respaldo del programa?

Destacó que el bachillerato tendrá el respaldo de las Unidades Regionales de Transferencia del Conocimiento ubicadas en los municipios de Tula, González, San Fernando y Jiménez, cuyos espacios apoyarán a quienes no cuentan con equipo o conectividad, garantizando un servicio educativo incluyente y accesible.