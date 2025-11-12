Reconocen constructores al programa de bacheo

Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Tamaulipas Centro, reconocieron la labor que realiza el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, para reconstruir la infraestructura vial de la ciudad a través del Plan Emergente de Bacheo y obras de pavimentación.

"En la CMIC somos aliados y estamos comprometidos con el proyecto del gobierno de Victoria para reconstruir con este plan la movilidad y desarrollo de la ciudad", dijo el Ing. Jorge Adán Contreras Galván, presidente del organismo empresarial, en el encuentro sostenido con Gattás Báez e integrantes del Gabinete Municipal.

¿Cuál es la respuesta del alcalde?

En su intervención, el alcalde de la Capital y Corazón de Tamaulipas agradeció el respaldo del sector de la construcción por aportar su capacidad y experiencia en la solución de la problemática que causaron las recientes lluvias en el 70 % de las vialidades primarias, secundarias y accesos a colonias.

"La participación de empresas locales en este plan de bacheo legitima nuestro compromiso de campaña, el dinero de Victoria se queda en la ciudad; y la confianza social al sumar esfuerzos para servir mejor a los victorenses", expresó Gattás Báez al participar en la reunión mensual del Comité Directivo de la CMIC Victoria.

¿Qué avances se han logrado hasta ahora?