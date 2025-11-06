Registra Plan Emergente de Bacheo gran avance

Con la aplicación de 3,900 metros cuadrados de carpeta asfáltica, el gobierno de Victoria avanzó un 25 % en la recuperación de pavimento dañado con el Plan Emergente de Bacheo que mantiene activo en distintos sectores de la Capital.

¿Qué ocurrió?

En conferencia de prensa, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, informó que personalmente recorre calles y avenidas donde se aplica para corroborar la calidad y garantía del trabajo que realizan tres empresas de la iniciativa privada y cuadrillas del municipio asignadas a esa estrategia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?