Aceleran el programa de bacheo en Victoria

Ante el pronóstico de lluvia para los próximos días, el Gobierno Municipal de Victoria aceleró está semana la rehabilitación de pavimentos con trabajos de bacheo en distintas colonias de la ciudad, para mejorar la superficie de rodamiento vehicular y peatonal.

A través de cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas, atendió reportes de deterioro en carpeta asfáltica en la calle Ocampo de la colonia Miguel Alemán, calle Itace de colonia sin nombre, tramo del bulevar Guadalupe Victoria y Eje Vial que conecta a la colonia Bertha del Avellano.

Este martes, se continuó en la calle Ferromex de la colonia Las Palmas, Camino al Pueblo y El Roble de la colonia Casas Blancas; y se concluyó la jornada con trabajos de rastreo y nivelación de calles, en la colonia Amalia G. de Castillo Ledón, así como caminos en el ejido La Presa para el desarrollo de actividades agrícolas y de movilidad.

Días previos, llevo el programa de bacheo a las colonias Mainero, Haciendas del Santuario, Azteca, Héroe de Nacozari, Junta Local de Caminos, calles de zona centro y fraccionamientos Las Flores, Sierra Ventana y La Salle.



