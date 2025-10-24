Cuadrillas continúan eliminando baches

De forma alterna al Plan Emergente de Bacheo, el Departamento de Rehabilitación de Pavimentos del Municipio trabaja en colonias y zona centro de la ciudad en la reparación de superficie de rodamiento en deterioro.

¿Qué ocurrió?

En atención a la instrucción del alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez, cuadrillas de bacheo realizaron trabajos en calles Mártires de Cananea, Mártires de Río Blanco y Mariano Matamoros cruce con privada Francisco Ibarra de la colonia Obrera.

En la colonia Vamos Tamaulipas Cuarta Etapa repararon agujeros sobre la carretera Interejidal y acceso al complejo de seguridad de la Guardia Nacional; al igual que en la calle José Mariano Abasolo, entre José Vasconcelos y avenida Artemio Valle Arizpe.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?