Intensifica Municipio trabajos de bacheo en el periodo vacacional

Brigadas de bacheo de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno municipal intensifican, en periodo vacacional, los trabajos de rehabilitación de pavimento en colonias, avenidas y zona centro de Victoria, Capital de Tamaulipas.

Acciones de la autoridad en la capital de Tamaulipas

Atendiendo la instrucción del alcalde Lalo Gattás, en el arranque de la jornada semanal se retomó en la calle 27 Lauro Rendón, de la colonia Nacozari, tareas de nivelación de superficie y recubrimiento de excavaciones realizadas por COMAPA para la instalación de nueva tubería.

El programa de bacheo de la tercera semana de diciembre, incluyó la reparación de asfalto dañado por lluvias en las calles 19 Carrera Torres y Democracia; 17 Morelos y Matamoros; 21 entre Carrera Torres y boulevard López Mateos; así como Mier y Terán y Fermín Legorreta de la zona centro.

Detalles sobre el programa de bacheo en Victoria

Tras varias semanas, se concluyó la sustitución de carpeta asfáltica en el tramo carretero frente a la colonia Lomas de Guadalupe; y se atendió el reporte ciudadano de los habitantes que residen entre las calles Carrera Torres a Matamoros del fraccionamiento Los Olivos.