Aplica Municipio plan de bacheo en fin de semana

Cuadrillas de bacheo del Municipio, llevaron a cabo este fin de semana trabajos de rehabilitación de pavimento dañado en calle Norberto Treviño Zapata, entre libramiento Naciones Unidas y San Juan Bautista, de Privadas La Salle y calle Mariano Matamoros de la zona centro.

Esta acción, es parte del Plan Emergente de Bacheo en la ciudad para mejorar la movilidad en calles y vialidades con mayor carga vehicular por la actividad escolar, comercial, de salud y transporte público; dónde por instrucción del alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, se intensifica con apoyo de cuatro empresas privadas y brigadas de COMAPA.

El reporte ciudadano en la calle Mariano Matamoros, entre Camilo Mando y General Leandro Valle de la zona centro, también fue atendido; al igual que en las calles aledañas al 9 boulevard Adolfo López Mateos, y acceso al fraccionamiento Lomas de Guadalupe dónde existía un grave deterioro asfáltico en ese tramo carretero.

Está semana, continuará el plan de recuperación de calles y vialidades en distintos sectores de la ciudad para tener en optimistas condiciones la Capital del Estado y recibir a visitantes el próximo mes de diciembre que se espera aumente la afluencia vehicular por las festividades de la época y actividad comercial.



