Aplica Municipio plan de bacheo en fin de semana

Cuadrillas de bacheo del Municipio, llevaron a cabo este fin de semana trabajos de rehabilitación de pavimento dañado en calle Norberto Treviño Zapata
  El Mañana Staff
  • 03 / Noviembre / 2025 -
Aplica Municipio plan de bacheo en fin de semana

Esta acción, es parte del Plan Emergente de Bacheo en la ciudad para mejorar la movilidad en calles.

Cuadrillas de bacheo del Municipio, llevaron a cabo este fin de semana trabajos de rehabilitación de pavimento dañado en calle Norberto Treviño Zapata, entre libramiento Naciones Unidas y San Juan Bautista, de Privadas La Salle y calle Mariano Matamoros de la zona centro.

Esta acción, es parte del Plan Emergente de Bacheo en la ciudad para mejorar la movilidad en calles y vialidades con mayor carga vehicular por la actividad escolar, comercial, de salud y transporte público; dónde por instrucción del alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, se intensifica con apoyo de cuatro empresas privadas y brigadas de COMAPA.

El reporte ciudadano en la calle Mariano Matamoros, entre Camilo Mando y General Leandro Valle de la zona centro, también fue atendido; al igual que en las calles aledañas al 9 boulevard Adolfo López Mateos, y acceso al fraccionamiento Lomas de Guadalupe dónde existía un grave deterioro asfáltico en ese tramo carretero.

Está semana, continuará el plan de recuperación de calles y vialidades en distintos sectores de la ciudad para tener en optimistas condiciones la Capital del Estado y recibir a visitantes el próximo mes de diciembre que se espera aumente la afluencia vehicular por las festividades de la época y actividad comercial.


