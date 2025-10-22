Intesifican bacheo en zona escolar

La ruta educativa, que incluye vialidades a escuelas y centros de apoyo docente, fue incluida en el Programa Emergente de Bacheo que desplegó esta semana el Gobierno de Victoria en la ciudad.

Contexto general

Directivos del Jardín de Niños "Ma. Teresa Treviño García", primaria República de Chile, supervisión Zona 1 Sector 2 de Preescolar y Sección 30 del SNTE, acompañaron al alcalde Eduardo Gattás Báez al inicio de la rehabilitación de asfalto dañado por las lluvias. "La seguridad de nuestros niños y jóvenes es innegociable, este plan llegará a los accesos de primarias, secundarias, prepas y universidades para que cada camino hacia la escuela sea más seguro", afirmó el alcalde de la Capital.

Reacción de los involucrados