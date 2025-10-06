Emiten aviso epidemiológico a escuelas de Tamaulipas por casos de virus Coxsackie

La Secretaría de Salud de Tamaulipas emitió un Aviso Epidemiológico dirigido a directivos de escuelas y guarderías, donde se establecen medidas clave para frenar el contagio del virus Coxsackie, la enfermedad conocida como “mano-boca-pie” (EMBP), la cual ha tenido varios casos en las últimas semanas en el estado.

De acuerdo con datos de la dependencia, durante 2025 se han registrado brotes de la enfermedad mano-pie-boca en la entidad, afectando sobre todo a niños menores de 5 años con fiebre, lesiones vesiculares en boca, manos, pies o glúteos y malestar general.

Aunque la enfermedad mano-pie-boca es altamente contagiosa, no se ha documentado mortalidad en los brotes recientes y se descartó una alerta epidemiológica en Tamaulipas, sin embargo sí se emitieron recomendaciones para el sector escolar.

Las medidas que incluye el Aviso Epidemiológico para escuelas y guarderías de Tamaulipas son:

Notificación inmediata de casos sospechosos al Centro o Distrito de Salud .

de al . Aislamiento de los menores enfermos por al menos siete días desde el inicio de síntomas o hasta la desaparición de las lesiones.

de los por al menos desde el inicio de síntomas o hasta la desaparición de las lesiones. Refuerzo de la higiene, incluyendo lavado de manos frecuente, uso de gel antibacterial, ventilación de espacios y desinfección diaria de superficies y juguetes.

de superficies y juguetes. Comunicación de riesgos a padres de familia, maestros y personal educativo, con capacitación para la detección temprana de casos.

de casos. Coordinación interinstitucional entre las direcciones escolares y las autoridades de salud para garantizar una vigilancia activa.

El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, dijo que la prevención y la colaboración comunitaria son fundamentales para contener la propagación.

“Invitamos a las madres, padres y cuidadores a estar atentos a síntomas en niñas y niños, evitar el envío a la escuela si presentan lesiones o fiebre, y reforzar las medidas de higiene en casa”.