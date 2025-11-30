Reducen el abandono escolar entre jóvenes

Tamaulipas ha logrado disminuir la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan mediante una estrategia de acompañamiento y acercamiento de becas, con el fin de sacarlos de las calles.

Igor Crespo Solís, Subsecretario de Educación Media Superior.

El subsecretario de Educación Media Superior, Igor Crespo Solís, explicó que en el estado uno de cada 10 jóvenes deciden abandonar la escuela, porcentaje muy por debajo de la media nacional, mientras que la captación de adolescentes que salen de las secundarias y continúan sus estudios en la prepartoria ha aumentado del 90% al 104% en los últimos dos años.

Sin embargo, esto obliga a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) a contar con docentes en todas las aulas, y que los jóvenes tengan sus espacios asegurados en los planteles.

La institución educativa no es una institución de salud, es una institución que detecta, contiene y canaliza hacia una institución que le pueda brindar este apoyo. -Igor Crespo Solís, Subsecretario de Educación Media Superior

Durante la presentación de avances de cobertura y absorción escolar, Crespo Solís, destacó que la intervención temprana, el seguimiento personalizado y la coordinación entre subsistemas han permitido identificar a quienes corren riesgo de abandonar sus estudios y brindarles atención directa.

"Es un tema detectado, estamos conscientes que existe (el abandono escolar) en la Media Superior y lo estamos trabajando y aprendiendo".

En julio de 2024 egresaron de secundaria 51 mil 881 estudiantes, algunos con materias reprobadas que posteriormente acreditaron; con esa regularización, 55 mil 368 jóvenes ingresaron al primer grado de Media Superior en el ciclo correspondiente, lo que explica el aumento de alumnos entre ambos niveles.