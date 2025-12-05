Supervisa alcalde remodelación de la central de autobuses

En recorrido de supervisión de obras, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez constató el 50 por ciento de avance que presenta la remodelación de la Central de Autobuses que entrará en operación el segundo trimestre del 2026.

¿Qué mejoras incluye la remodelación de la Central de Autobuses?

El proyecto anhelado por los victorenses, incluye la mejora del entorno con la instalación de luminarias última generación, trabajos de recarpeteo asfáltico, reubicación del comercio ambulante y edificación de una sucursal de restaurante de comida rápida.

Durante el recorrido, el gerente de la terminal José Refugio Calderón mostró al alcalde la calidad de los trabajos que se desarrollan en el proyecto, el cual garantizará para los miles de usuarios un mejor servicio con la moderna y funcional infraestructura.

Detalles sobre el avance de las obras en Victoria

Gattás Báez agradeció a los concesionarios del transporte foráneo por confiar e invertir en Victoria con obras de gran calidad; "tendremos una central camionera de primer nivel, con mayor comodidad, con restaurantes y sobre todo cien por ciento funcional para los usuarios" puntualizó.