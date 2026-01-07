Regularizados por decreto conforman el 36% del parque vehicular en Tamaulipas

Casi cuatro de cada 10 vehículos registrados en el padrón vehicular de Tamaulipas son extranjeros que lograron regularizarse en el decreto federal aprobado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el padrón estatal, hay un millón 372 mil autos registrados de manera oficial en la entidad, mientras que 500 mil fueron nacionalizados en los últimos años, según declaraciones del secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González.

Ese universo representa el 36.44% del universo total del padrón vehicular registrado por la Dirección en Servicios al Contribuyente, entre los que se encuentran sedanes, sports, convertibles, hatchbacks, jeeps y otro tipo de camionetas.

Respecto al alcance real del padrón vehicular, el secretario puntualizó que, aunque en Tamaulipas hay más de 1.3 millones de vehículos registrados, no todos cumplen con sus obligaciones fiscales.

Reconoció que “serán menos del 50 por ciento de los que en realidad pagan”, lo que refleja un reto estructural en materia de recaudación y control vehicular.

La dimensión del parque vehicular, la alta proporción de unidades de procedencia extranjera y los resultados del proceso de regularización obligará al Estado a presentar un informe detallado de la situación vehicular en la entidad, para conocer los ingresos totales, proyectos de obra pública, así como el estimado de cuántos vehículos quedaron fuera de la regularización.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la importación de vehículos usados provenientes del extranjero podrá continuar hasta noviembre de 2026, amparada en una regulación general vigente desde 2011, aunque la regularización extraordinaria concluida el 31 de diciembre de 2025 ya no está operativa.

De acuerdo con la dependencia, la regularización masiva de alrededor de 3 millones de vehículos usados que carecían de registro dejó 7 mil 302 millones de pesos hasta noviembre pasado.

En relación con la depuración del padrón, el secretario estatal señaló que existe una cantidad considerable de unidades en condiciones de desuso o consideradas como chatarra, sin embargo, subrayó que su baja depende directamente de los propietarios.

“Eso ya depende del contribuyente, del propietario, es una garantía individual”, afirmó, al explicar que es el dueño quien debe acudir a realizar el trámite correspondiente para dar de baja el vehículo.

Sobre los recursos obtenidos por la regularización de autos de procedencia extranjera, Ramírez González reiteró que estos no constituyen ingresos estatales, ya que primero ingresan a la Federación.

“El pago por la nacionalización no es un ingreso estatal, era un ingreso federal que se destinaba a la pavimentación de calles e infraestructura productiva”, explicó.

Detalló que el mecanismo establecido implicaba que los municipios presentaran proyectos de obra ejecutiva ante la SHCP para acceder a esos recursos, los cuales posteriormente se transferían a la Tesorería del Estado y de ahí a los ayuntamientos.

En este proceso, destacó la participación de los gobiernos municipales, al señalar que hubo “un 98 por ciento de cumplimiento”, con excepción de un municipio de la zona norte que, al inicio del programa, no logró presentar su proyecto en tiempo.

Finalmente, el secretario informó que actualmente se realiza un análisis de evaluación para informar a la Federación sobre los montos recaudados durante el último periodo de vigencia del decreto.

“Estamos haciendo un corte, por llamarlo así, para informar la cifra a la federación”, indicó, al precisar que estos datos se darán a conocer una vez concluido el proceso de revisión.