Aumentará tarifa del transporte

El transporte público en Tamaulipas registrará un ajuste en su tarifa a partir de diciembre, confirmó el Subsecretario de Transporte Público del estado, Armando Núñez Montelongo.

Explicó que el incremento responde a ajustes económicos necesarios para la operación de las unidades y la prestación del servicio, y será de un peso.

Tarifa vigente

Actualmente, el costo del pasaje es de 11 pesos para usuarios generales y de 8 pesos para estudiantes y personas de la tercera edad.

Según informó Núñez Montelongo, la nueva tarifa será de 12 pesos para la población en general y de 9 pesos para estudiantes y adultos mayores.



