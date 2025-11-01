Terminan subsidios; la luz será más cara

El costo de la energía eléctrica en Tamaulipas será más cara en los próximos meses, adelantó el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez.

Confirmó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retirará los subsidios estacionales aplicados durante los meses de mayor calor, lo que podría reflejarse en un incremento en los recibos de luz para los hogares del estado.

Explicó que estos apoyos se aplican únicamente en las temporadas de más alta demanda eléctrica con el objetivo de mitigar el impacto económico en las familias.

"Los subsidios estacionales obedecen a que en la etapa de mayor demanda aplican mayor subsidio para que no le pegue al bolsillo de las personas", señaló.

Durante los meses de verano, la CFE implementa un esquema de tarifas diferenciadas que reducen el costo de la energía para los usuarios domésticos que enfrentan temperaturas extremas.

Sin embargo, al concluir este periodo, el beneficio se reduce o prácticamente desaparece, por lo que llamó a la población a hacer un uso moderado de la energía eléctrica.

"Lo que está anunciando la Comisión Federal es que, debido a que ya acabó la etapa de mayor calor, van a retirar algunos subsidios que estimulan la tarifa a la baja", explicó el funcionario estatal.

Ángel Jiménez recordó que aunque la administración estatal ha gestionado la aplicación de la tarifa 1F, la más baja dentro del esquema nacional de la CFE, esta también tiene carácter estacional, por lo que los descuentos no son permanentes.

"Incluso aunque se negocie la tarifa 1F, la tarifa 1F tiene subsidios también estacionales", aclaró.

Ante este panorama, el funcionario recomendó a la población adoptar medidas de ahorro y priorizar el uso de aparatos más eficientes para evitar incrementos en los costos de las facturas bimestrales.

"Hay que orientar a tener consumos más eficientes para disminuir el consumo eléctrico y equipos más eficientes para que no les pegue la tarifa", subrayó.

El secretario de Desarrollo Energético aseguró que el Gobierno del Estado continuará insistiendo ante la Federación para lograr que Tamaulipas acceda de manera estable a la tarifa 1F, al considerar que las condiciones climáticas extremas del estado justifican el apoyo, al haber casos donde la temperatura supera los 45°C.

Detalló que durante los meses recientes se aplicó una "bonificación temporal" en la tarifa como parte de las negociaciones con la CFE, aunque todavía no se alcanza el objetivo planteado por la administración estatal.

"Sí se aplicó un elemento de la negociación para ayudar a que estacionalmente las tarifas estuvieran un poco más bajas, pero no se ha llegado a la tarifa 1F", reconoció.

Detalló que algunos instrumentos utilizados para medir la temperatura en el estado no registran con precisión el calor real, lo que ha dificultado justificar técnicamente la aplicación de tarifas especiales.

"Hemos logrado hacer entender que lo que está pasando es que no tienen bien calibrados los equipos de medición. Incluso hemos encontrado equipos de medición debajo de los árboles, por ejemplo, que fueron instalados hace muchos años", explicó.

Añadió que esta situación provoca que las mediciones oficiales muestren temperaturas más bajas de las que realmente se experimentan, afectando la clasificación tarifaria en zonas donde los termómetros superan los 40°C.



