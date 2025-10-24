Dos mujeres mueren atropelladas en carretera Llera-Zaragoza

Dos mujeres perdieron la vida al ser atropelladas en la carretera Llera-Zaragoza durante la mañana de este viernes, confirmaron autoridades estatales. El presunto conductor responsable huyó del lugar.

El accidente ocurrió sobre la Carretera Federal 81, a la altura del kilómetro 66, en el tramo Llera-Zaragoza.

El hecho fue atendido por personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero quienes acudieron al sitio tras un reporte emitido por el C5. Mientras se realizaron las labores, la circulación fue suspendida.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el conductor presuntamente responsable no se encontró en el incidente.