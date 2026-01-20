Virgen de la Misericordia, de las más visitadas de Tamaulipas

A un mes de haber sido inaugurada en 'El Chorrito', municipio de Hidalgo en Tamaulipas, la monumental Virgen de la Misericordia se posicionó entre los 5 atractivos más visitados durante el periodo vacacional decembrino.

La Secretaría de Turismo en la entidad informó que se logró la recepción de más de 1.4 millones de visitantes a los destinos turísticos del estado, quienes generaron una derrama económica superior a los 1,338 millones de pesos.

¿Cómo se posicionó la Virgen de la Misericordia entre los atractivos?

Benjamín Hernández Rodríguez, titular de la dependencia, recordó que fue apenas el 12 de diciembre que se puso en marcha este atractivo para el turismo religioso y quedó en el ranking de afluencia, presentando las siguientes cifras: Tampico con 443 mil, Ciudad Madero 210 mil, el Pueblo Mágico de Tula 169 mil, Soto la Marina con 129 mil y La Virgen Monumental superó los 89 mil visitantes.

Detalles sobre la afluencia turística en Tamaulipas

El funcionario reconoció que estos dos últimos fueron los destinos que repuntaron en materia turística, por lo que se espera que en próximas temporadas se vayan consolidando entre la predilección de los paseantes, convirtiéndolos en nuevos polos, no solo en vacaciones, sino durante puentes o fines de semana.