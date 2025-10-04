Preparan la etapa II del Atlas de Riesgo

Protección Civil de Tamaulipas trabaja en la segunda etapa del Atlas de Riesgo, enfocado en los 33 municipios del centro y sur del estado para evaluar la vulnerabilidad de la población y la exposición a desastres naturales, especialmente en colonias irregulares y zonas de reciente crecimiento urbano.

El coordinador estatal, Luis Gerardo González de la Fuente, explicó que la primera etapa del Atlas se centró en la zona norte del estado, principalmente en municipios fronterizos, debido a su historial de actividad meteorológica e inundaciones.

"Por antecedentes históricos, donde tuvimos más actividad en los últimos años hacia la zona norte, en los municipios de frontera. Ese ya quedó, ya está el Atlas de Riesgo actualizado", indicó.

En esta segunda etapa, la actualización contempla fenómenos como inundaciones y otros desastres naturales, para determinar cuántas colonias y qué municipios están en mayor riesgo ante cualquier desastre en la entidad y contar con un protocolo para accionar como Gobierno.

"El tema de inundaciones, vulnerabilidad, es lo que le estamos dando mayor énfasis en este Atlas de Riesgo", señaló González de la Fuente.

El funcionario destacó que, en estas dos décadas, el crecimiento de la población y de nuevas colonias y fraccionamientos ha generado nuevas áreas de exposición.

"Sí, totalmente. Es por eso que la actualización del Atlas de Riesgo se basa también en la población, cómo ha crecido, cuántas nuevas creaciones de colonias, fraccionamientos, los riesgos que se puedan estar presentando", explicó.

El coordinador también mencionó que algunas zonas, especialmente las colonias irregulares, requieren un monitoreo más cercano con la gente, para que tengan en conocimiento que sus domicilios se encuentran en zonas de alto riesgo de vulnerabilidad en caso de lluvias, inundaciones, o tormentas tropicales, que son los principales fenómenos meteorológicos en Tamaulipas.

"Bueno, por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, no tanto hacerles el llamado de salirse del predio, la autoridad correspondiente es la que lo hace, pero más sin embargo documentamos esas partes donde pueda haber población", puntualizó.

González de la Fuente indicó que, aunque septiembre suele ser el mes con mayor probabilidad de lluvias, la temporada de huracanes y frentes fríos aún no ha terminado, por lo que pudieran registrarse en las próximas semanas, así como el ingreso de nuevos frentes fríos.

"Todavía no termina la temporada de lluvias y huracanes. No hay nada ahorita pronosticado para el Golfo de México. Andan dos sistemas ahí en el Atlántico que están muy lejos de impactar costas tamaulipecas", aseguró.



