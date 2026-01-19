Lleva Marina atención médica sitios de difícil acceso

En busca de que habitantes de sectores considerados de difícil acceso ubicados en el litoral de Tamaulipas, la Secretaría de Marina pondrá en marcha el programa denominado Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso.

Acciones de la autoridad para mejorar la salud en comunidades

En la primera fase de este plan, se tienen contemplados los municipios de González, Aldama, Altamira, Soto la Marina, Matamoros y San Fernando, en donde se habrá de trabajar en conjunto con la delegación del IMSS-Bienestar así como Coordinación Estatal de Protección Civil.

La Secretaría de Marina a través de este programa brindará a partir de este lunes 19 de enero servicios como medicina general, odontología, psicología, pediatría, ginecología y nutrición.

Detalles del programa de atención médica en Tamaulipas

Así mismo se brindarán pláticas para la detección oportuna del cáncer, la prevención de la violencia intrafamiliar además de servicios veterinarios y acciones para la prevención del dengue.

La Marina informó que el área jurisdiccional de la Zona Naval número 1 desplegará personal de Sanidad Naval con el fin de proporcionar atención médica en 15 comunidades de los municipios de Altamira, Aldama y González.

Mientras que el personal al mando del Sector Naval "La Pesca" brindará atención, a comunidades rurales del municipio de Soto la Marina, como La Piedra, 10 de Abril, Encarnación, La Peña, La Zamorina y El Esmeril.

Impacto del programa en la detección de enfermedades

Por su parte, el personal del Sector Naval de Matamoros atenderá a las comunidades de Higuerillas, El Mezquital, ejido El Control y ejido Revolución, así como poblaciones del municipio de San Fernando, como Barrancón del Tío Blas, Palos Blancos, Francisco J. Mújica, La Poza, Las Escobas (San Francisco, Portes Gil, Paso Hondo y Nuevo San Fernando), Carbonera, Carvajal, Punta de Alambre y División del Norte.